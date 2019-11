CHARGEURS en repli après son point d'activité du troisième trimestre

(AOF) - Chargeurs dégringole de 4,99% à 16,38 euros à la Bourse de Paris et signe l'une des plus fortes baisses du SRD dans le sillage de son point d'activité du troisième trimestre. Sur la période, le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires de 146,4 millions d'euros, en hausse de 9,1% et 1,7% à taux de change et périmètre constants. Et ce, dans un contexte de marché toujours volatil.

Dans le détail, le chiffre d'affaires de Protective Films a grimpé de 1,9% à 69,8 millions d'euros sur la période. "Le métier, qui enregistre un rattrapage de son chiffre d'affaires, reste prudent s'agissant des marchés allemands et chinois, impactés par les négociations commerciales et qui sont à forte marge", souligne Chargeurs.

L'activité PCC Fashion Technologies et Technical Substrates progressent respectivement de 1,5% et 19,6% à taux de change et périmètre constants.

Seul Luxury Materials affiche un repli de 3,2% à taux de change et périmètre constants, résultant d'une baisse soudaine des prix de la laine.

Ainsi, le chiffre d'affaires au 30 septembre ressort à 472,5 millions d'euros, en croissance de 12,2 %. La variation à taux de change et périmètre constants cumulée, désormais à -0,8 % a été fortement améliorée grâce à la croissance interne réalisée par le groupe aux deuxième et troisième trimestres 2019.

"Celle-ci a permis de compenser presque la totalité du retrait de -4,6 % constaté au premier trimestre 2019 ", a précisé le groupe.

Concernant la suite de l'exercice, Chargeurs continue de viser, à environnement géopolitique et macroéconomique constants, une augmentation de son chiffre d'affaires, un résultat opérationnel des activités parmi les plus hauts historiques, et une solide génération de cash.

Le groupe entend également poursuivre activement sa stratégie d'acquisitions à fort potentiel de rentabilité et renforcer ses fondamentaux solides, et confirme ainsi sa confiance dans l'atteinte de son objectif stratégique de franchir le seuil d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2021, en visant un taux de marge opérationnelle normative supérieur à 10 % à compter de 2022.