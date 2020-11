Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chargeurs : deux nominations à la direction Cercle Finance • 10/11/2020 à 08:48









(CercleFinance.com) - Chargeurs fait part de l'arrivée de Gustave Gauquelin, depuis le 1er octobre, comme directeur de la performance globale. Il deviendra directeur général délégué aux opérations à compter du 1er janvier 2021. Gustave Gauquelin était depuis 2017 directeur général délégué d'ADP International, filiale du groupe ADP en charge de l'ensemble des activités internationales de l'entreprise, avant d'être promu en 2020 directeur adjoint du développement du groupe ADP. Par ailleurs, Audrey Petit est promue directrice déléguée à la présidence, chargée de la stratégie et de la diversification. Travaillant chez Chargeurs depuis 2014, elle a été promue chief strategy and integration officer au sein de Chargeurs Fashion Technologies en 2018.

Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris -5.33%