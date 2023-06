Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Chargeurs: des projets en Arabie Saoudite information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 10:55

(CercleFinance.com) - Chargeurs annonce la signature d'un accord de joint-venture entre sa filiale Chargeurs Museum Studio, Knowliom et Zamil Group Trade & Services, pour développer en Arabie Saoudite des capacités dans les services aux musées et aux institutions culturelles.



Ces capacités permettront à la joint-venture de bénéficier d'une structure de coûts réduite et d'un avantage comparatif pour dominer un marché estimé à plus de 600 millions d'euros d'ici à 2030. Elles serviront également de base à la conquête de nouveaux marchés.



Par ailleurs, pour bénéficier d'un accès compétitif aux matières premières et d'une position au carrefour de l'Europe et de l'Asie, Chargeurs Advanced Materials va mettre à l'étude un projet de construction d'une capacité de production complémentaire en Arabie Saoudite.