Chargeurs : dans le vert avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Chargeurs prend plus de 2% avec des propos favorables d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'achat' sur le titre, qu'il fait entrer dans sa 'sélection Nextcap' pour le premier semestre 2021, et relève son objectif de cours de 22 à 24 euros. 'La valorisation projetée sur 2022 est très raisonnable et pourra s'avérer très conservatrice', estime l'analyste, ajoutant que Chargeurs lui 'semble aujourd'hui bien positionné sur ses cinq piliers lui permettant d'être agile et diversifié dans un contexte toujours incertain'.

Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris -0.31%