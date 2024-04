Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Chargeurs: croissance organique de 10% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 13:57









(CercleFinance.com) - Chargeurs affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 à 177,8 millions d'euros, en croissance de 6,7% en données publiées et de 10% en organique, toutes les divisions ayant contribué à cette croissance organique.



En particulier, le pôle luxe a réalisé une croissance de 20,2%, 'tirée par les nouvelles catégories de produits et de services d'excellence dans lesquels il est positionné, traduisant une dynamique plus forte que les tendances du luxe conventionnel'.



'Dans ce contexte porteur, malgré une conjoncture mondiale volatile, nous restons prudents et ambitionnons une rentabilité progressivement plus favorable au fil de l'année', affirme le PDG Michaël Fribourg, pointant en outre la préparation du futur plan stratégique 2025-30.





Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris +3.51%