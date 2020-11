Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chargeurs : croissance de 15,9% du CA trimestriel Cercle Finance • 10/11/2020 à 07:25









(CercleFinance.com) - Chargeurs affiche au titre du troisième trimestre un chiffre d'affaires de 169,7 millions d'euros, soit une variation publiée de 15,9% avec un effet de périmètre chez Chargeurs Museum Solutions (CMS) et un impact négatif des variations de change. La croissance organique de 12,3% a été tirée par la forte contribution de Chargeurs Healthcare Solutions (CHS) et les améliorations de tendance dans l'ensemble des métiers historiques du groupe par rapport au premier semestre. Dans un contexte sanitaire et économique toujours très volatil, Chargeurs relève ses objectifs annuels pour viser désormais en 2020 un chiffre d'affaires supérieur à 800 millions d'euros et un résultat opérationnel des activités supérieur à 70 millions.

Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris -1.32%