Chargeurs: confiant pour les perspectives de CMS information fournie par Cercle Finance • 14/08/2023 à 08:55

(CercleFinance.com) - Chargeurs confirme l'objectif de chiffre d'affaires de son pôle Chargeurs Museum Studio (CMS) pour 2023 de 120 millions d'euros et annonce que celui pour 2024 est d'ores et déjà porté à près de 150 millions, avec une croissance organique attendue à près de 25%.



Le groupe justifie cette confiance par une 'très forte accélération commerciale avec la signature et la livraison de nombreux projets, confortant ainsi sa position de leader mondial dans la conception et la réalisation de grands projets culturels'.



'Les récentes livraisons et ouvertures de musées cet été, tant en Europe qu'aux Etats-Unis, constituent de puissantes références pour promouvoir l'expertise et le savoir-faire de Chargeurs Museum Studio à l'échelle internationale', estime-t-il.