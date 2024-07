Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Chargeurs: carnet de commandes étoffé pour CMS information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Fort d'une 'dynamique commerciale spectaculaire' pour Chargeurs Museum Studio (CMS), Chargeurs affiche pour cette division un carnet de commandes confirmé de 300 millions d'euros, soit l'équivalent de deux années du chiffre d'affaires attendu pour 2024.



Il explique que les équipes de CMS ont été particulièrement actives au cours de ce premier semestre, afin de se positionner sur toutes les opportunités d'appels d'offres significatifs, à la fois aux Etats-Unis, en Asie, au Moyen-Orient et en Europe.



Les projets récemment gagnés porteront l'essentiel de leurs fruits au cours des années 2025, 2026 et au-delà, mais le portefeuille déjà existant permet de confirmer le chiffre d'affaires de 150 millions d'euros prévu en 2024.





