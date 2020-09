CHARGEURS bondit après un semestre éclatant

(AOF) - Chargeurs flambe de plus de 15% à 18,56 euros, soutenu par des résultats semestriels en forte progression. Le groupe diversifié a réalisé au premier semestre 2020 un résultat net de 28,9 millions d'euros, en hausse de 248%. Le résultat opérationnel des activités a grimpé de 162% à 59,5 millions, faisant ressortir une marge de 11,5% contre 7% au premier semestre 2019. L'Ebitda a progressé de 120% à 71,2 millions. La marge atteint 13,7% contre 10% un an plus tôt.

La forte progression de l'Ebitda s'explique par la remarquable performance de "Chargeurs Museum Solutions" et l'intégration de D&P, leader américain des services aux musées, acquis le 29 février 2020, qui réalise une belle performance depuis lors.

Dans un contexte persistant d'incertitude sanitaire, économique et géopolitique, Chargeurs s'est dit en mesure de confirmer sa vision stratégique de long terme, soutenue par les résultats obtenus au cours des dernières années et l'engagement de référence du Groupe Familial Fribourg.

Après un millésime 2020 inédit,marqué par certains besoins exceptionnels, le groupe fait l'hypothèse prudente d'une année 2021 plus atone et plus volatile que les prévisions des instituts économiques, le plein effet mondial des plans de relance étant plutôt attendu à compter de 2022.

Enfin, le groupe annonce qu'il prépare son nouveau plan stratégique, "Leap Forward 2025",qui prendra le relais du programme "Game Changer" et sera présenté en mars2021.

Ce plan, appuyé par un bilan solide, actera le changement de dimension du groupe, et visera entre 1 et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2025 avec une forte rentabilité des capitaux engagés.

"Plus que jamais, notre modèle de gestion pour faire de Chargeurs un champion des niches à fort potentiel démontre son efficacité à l'heure d'une recomposition probable et nécessaire du capitalisme mondial"a déclaré le PDG, Michaël Fribourg.

Fort de ces performances, le groupe a décidé de verser un acompte sur dividende d'un montant de 0,28 euro par action, assorti d'une option de paiement en actions.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Biens d'équipement

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.