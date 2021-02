Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chargeurs : bien orienté après ses résultats annuels Cercle Finance • 18/02/2021 à 15:47









(CercleFinance.com) - Chargeurs grimpe de près de 5% après la publication d'un résultat net part du groupe en hausse de 171,5% à 41 millions d'euros au titre de 2020, avec un ROPA au plus haut historique à 79,3 millions, soit un taux de marge du résultat opérationnel à 9,6%. Le chiffre d'affaires annuel ressort 822 millions d'euros, en croissance organique de 27,5% grâce à une très bonne performance des activités traditionnelles, ainsi qu'un renforcement de Chargeurs Museum Solutions et l'essor de Chargeurs Healthcare Solutions. Le groupe industriel se fixe pour objectifs à l'horizon 2025 un ROPA de 150 millions d'euros, dont 50 millions liés à la poursuite de la stratégie de croissance externe, et le maintien d'un levier d'endettement faible.

Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris +4.87%