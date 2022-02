Chargeurs: baisse du résultat net pdg de 25,4% en 2021 information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 09:46

(CercleFinance.com) - Chargeurs publie ce matin un chiffre d'affaires de 736,6 ME au titre de l'exercice 2021, soit une baisse de 10,4% par rapport à 2020.



Dans le même temps, l'EBITDA recule de 27,9% en un an, à 73,8 ME, tandis que le résultat opérationnel des activités recule de 36,1%, à 50,7 ME.

Au final, le résultat net part du groupe s'établit à 30,6 ME, en baisse de 25,4% par rapport à 2020.



Chargeurs indique aborder l'année 2022 'avec une importante dynamique embarquée dans ses métiers, un management exécutif de classe internationale et engagé, et un modèle de gestion opérationnel efficace' et bénéficier 'de perspectives très favorables à court terme comme à long terme'.



Le groupe annonce enfin viser un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros et un résultat opérationnel des activités de 150 ME à l'horizon 2025.