Chargeurs : baisse de 43% du résultat net en 2019

(CercleFinance.com) - Chargeurs publie pour 2019 un résultat net en baisse de 43,2% à 15,1 millions d'euros et un résultat opérationnel des activités de 41,4 millions, soit une marge de 6,6% du chiffre d'affaires contre 8,5% l'année précédente. Le chiffre d'affaires annuel s'est accru de 9,2% à 626,2 millions d'euros, progression portée notamment par l'intégration de PCC Interlining et les acquisitions opérées au sein de Chargeurs Museum Solutions, anciennement Chargeurs Technical Substrates. Le conseil d'administration proposera un dividende de 0,40 euro par action au titre de 2019, avec possibilité de paiement du solde du dividende en actions. Chargeurs vise un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros en année pleine à fin 2020.

Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris -2.77%