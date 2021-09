Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chargeurs : baisse de 15% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - Chargeurs publie un résultat net part du groupe en baisse de 14,8% à 24,7 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, et un résultat opérationnel des activités en recul de 42,9% à 34 millions, pour un chiffre d'affaires en repli de 28,2% à 372,4 millions. Fort des performances réalisées au premier semestre et des perspectives, le conseil d'administration a décidé de verser un acompte sur dividende d'un montant de 0,48 euro par action au titre du résultat 2021, qui sera assorti d'une option de paiement en actions. Exprimant un 'haut niveau de confiance pour 2022', Chargeurs confirme ses objectifs 2025 d'un chiffre d'affaires d'au moins 1,5 milliard d'euros et d'un résultat opérationnel des activités de 150 millions, avec un niveau d'endettement net 'très maîtrisé'.

Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris 0.00%