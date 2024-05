Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Chargeurs: acquisition en vue des activités de Cilander information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Chargeurs annonce avoir signé, via sa filiale CFT PCC, une offre ferme en vue d'acquérir certaines activités stratégiques de la société suisse Cilander, activités qui représentent en année pleine un chiffre d'affaires normatif de l'ordre de 20 millions d'euros.



'Une fois les conditions suspensives levées et la transaction finalisée, l'opération renforcera le leadership mondial de CFT PCC dans l'offre de produits et de services pour les applications textiles haut de gamme et de haute technicité', explique le groupe.



Les deux parties travaillent à finaliser la transaction au début du troisième trimestre 2024. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la préparation du plan stratégique 2025-30, qui sera finalisé et présenté au cours du premier trimestre 2025.





Valeurs associées CHARGEURS 13.18 EUR Euronext Paris 0.00%