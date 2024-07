Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Chargeurs: acquisition des actifs de Cilander finalisée information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 09:22









(CercleFinance.com) - Chargeurs annonce avoir finalisé son projet d'acquisition, annoncé le 30 mai dernier, des actifs stratégiques jusque-là détenus par la société suisse Cilander, actifs désormais intégrés au sein de sa division Chargeurs PCC FashionTechnologies (CFT PCC).



Offrant des perspectives de croissance prometteuses à la division et lui ouvrant les portes de nouveaux marchés, le groupe estime que le leadership mondial de CFT PCC dans les textiles de haute technicité et de haute qualité s'en trouvera renforcé.



'Ces nouveaux actifs incarneront, au sein de la division CFT PCC, le savoir-faire suisse du groupe Chargeurs. Ils bénéficient d'une réputation d'excellence et de qualité, consolidant ainsi l'image et les standards du groupe', ajoute-t-il.





Valeurs associées CHARGEURS 10,18 EUR Euronext Paris +0,59%