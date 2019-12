Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chargeurs : acquisition de l'agence MET Studio Cercle Finance • 09/12/2019 à 08:37









(CercleFinance.com) - Chargeurs annonce la conclusion de l'acquisition de l'agence créative MET Studio, acquisition qui permet au groupe 'de renforcer son leadership dans le marché des solutions intégrées pour les musées, qui présente un très fort levier de création de valeur'. MET Studio conçoit et réalise, pour les musées et marques de rang mondial, des décors et mises en scène immersive qui révolutionnent l'expérience visiteurs. Il compte trente professionnels et des bureaux à Londres, son siège historique, Hong Kong, Singapour et Mexico. Parmi les réalisations emblématiques de MET Studio, peuvent être cités le National Museum of Natural Science à Taiwan, le National Army Museum à Londres, le Contemporary Art Museum à Jakarta et le Hong Kong Wetland Park.

Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris +2.24%