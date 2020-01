Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chargeurs : acquisition de D&P Incorporated aux Etats-Unis Cercle Finance • 27/01/2020 à 07:28









(CercleFinance.com) - Chargeurs annonce un accord en vue de l'acquisition stratégique de D&P Incorporated aux Etats-Unis, permettant au Français de se positionner en leader mondial dans le marché prometteur des solutions intégrées et de l'expérience visiteur dans les musées à travers le monde. Le groupe intègre ainsi la plus grande plateforme américaine de solutions intégrées pour les musées, qui réalisera en année pleine à fin 2020 un chiffre d'affaires supérieur à 45 millions de dollars avec un taux de marge opérationnelle des activités supérieur à 10%. Il ajoute que cette société des services industriels aux musées, conduite par la famille Barnwell dispose d'un 'portefeuille unique de réalisations et d'un carnet de commandes signées d'environ 50 millions de dollars, soit plus d'un an de chiffre d'affaires'.

Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris +0.23%