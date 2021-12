Chargeurs : acquisition d'Event Communications finalisée

(CercleFinance.com) - Chargeurs Museum Solutions annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% du capital d'Event Communications Ltd, groupe spécialisé dans la planification et du design et la construction de musées, une acquisition financée en numéraire.

'Basée à Londres et à Dublin, Event emploie une cinquantaine de talents et dispose d'un modèle d'affaires bien développé et efficace qui aura un impact relutif sur la rentabilité opérationnelle du groupe', précise la société.

Chargeur souligne notamment qu'Event 'est le seul designer à avoir remporté à cinq reprises le 'Prix du musée européen de l'année', dans le cadre de projets commandités par cinq institutions de nature très différentes'.