Chargeurs : 550.000 actions annulées

(CercleFinance.com) - Chargeurs a fait part de la décision de son conseil d'administration d'annuler 550.000 actions rachetées dans le cadre de son programme de rachat d'actions, opération 'sans impact sur les comptes consolidés du groupe et son bénéfice net par action'. Son capital social est désormais composé de 24.274.237 actions. Le groupe industriel rappelle qu'en septembre dernier, son conseil d'administration avait mis à l'étude la possibilité d'annuler jusqu'au 30 juin, jusqu'à un million d'actions auto-détenues.

Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris +0.26%