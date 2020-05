Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chargeurs : 43,56% des droits pour le payement en actions Cercle Finance • 25/05/2020 à 09:32









(CercleFinance.com) - Chargeurs annonce qu'à l'issue de la période d'exercice de l'option pour le paiement du solde du dividende au titre de 2019 en actions, ouverte du 6 au 19 mai, 43,56% des droits ont été exercés en faveur de cette option. Ainsi, 154.736 actions ordinaires nouvelles Chargeurs ont été créées, représentant 0,65% du capital et 0,62% des droits de vote. Elles porteront jouissance immédiate et seront assimilées dès leur émission aux actions ordinaires composant le capital social. Chargeurs ajoute que leur règlement-livraison et leur admission sur Euronext Paris seront effectifs à compter du 26 mai, soit le même jour que le paiement de dividende en numéraire qui s'élève à 2,56 millions d'euros.

