Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Chargeur: créé trois pôles stratégiques information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 09:30

(CercleFinance.com) - Les activités de Chargeurs seront désormais présentées au sein de trois pôles d'activités afin de mettre en valeur les modèles de croissance et de transformation des métiers.



Le pôle ' Technologies ' comprendra Chargeurs Protective Films et Chargeurs PCC Fashion Technologies, leaders mondiaux de niches technologiques et de services, qui continueront en son sein de reporter leurs performances propres.



Le pôle ' Luxe ' comprendra Chargeurs Luxury Materials, Chargeurs Museum Solutions, Chargeurs Healthcare Solutions et Swaine, acteurs de référence dans les nouvelles catégories du luxe.



Le pôle Diversification comprendra les intérêts minoritaires futurs, financiers ou stratégiques, du Groupe.



Chargeurs a confirmé ses objectifs du programme Leap Forward 2025. Les objectifs de chiffre d'affaires (1 MdE) et de ROPA (100 ME) organiques à l'horizon 2025 sont maintenus.