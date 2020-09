Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CHANGES-L'euro monte, pas de gros changement en vue des prévisions BCE Reuters • 09/09/2020 à 15:28









FRANCFORT, 9 septembre (Reuters) - L'euro est reparti à la hausse face au dollar mercredi en réaction à un article de presse selon lequel la Banque centrale européenne (BCE) réaffirmera pour l'essentiel jeudi ses prévisions économiques. Vers 13h20 GMT, la monnaie unique s'apprécie de près de 0,3% face au billet vert à 1,1815 EUR= alors qu'elle était tombée un peu plus tôt à 1,1751, son plus bas niveau depuis le 12 août. Selon Bloomberg, qui cite des sources au sein de la BCE, les nouvelles prévisions économiques que l'institution doit présenter jeudi à l'issue de sa réunion de politique monétaire ne seront que légèrement différentes de celles de juin. Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, a déclaré récemment que l'évolution de la situation économique depuis juin avait été globalement conforme aux attentes et que le "scénario de base" de la banque centrale restait valide. Celui-ci prévoit une contraction de 8,7% du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro cette année. (Balazs Koranyi, version française Marc Angrand)

Valeurs associées EUR/USD SPOT Six - Forex 1 +0.34%