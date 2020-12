Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CHANGES-L'euro atteint 1,21 dollar, au plus haut depuis avril 2018 Reuters • 02/12/2020 à 16:30









PARIS, 2 décembre (Reuters) - L'euro a franchi mercredi le seuil de 1,21 dollar pour la première fois depuis plus de deux ans et demi, profitant d'un nouvel accès de faiblesse de la monnaie américaine. Vers 15h25 GMT, la monnaie unique européenne se traitait autour de 1,2095 dollar EUR= après être montée à 1,2108. Au même moment, le rendement des bons du Trésor à dix ans US10YT=RR amplifiait sa hausse à plus de 0,95% tandis que Wall Street réduisait ses pertes, l'indice Dow Jones .DJI ne cédant plus que 0,12%. (Marc Angrand)

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex -0.05% EUR/USD SPOT Six - Forex 1 +0.17%