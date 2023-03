Changement de gouvernance chez Theradiag

(AOF) - e Conseil d'Administration de Theradiag a décidé de nommer Christian Policard, au poste de président en remplacement de Pierre Morgon, démissionnaire de ses fonctions, et Simon Davière, au poste de directeur Général en remplacement de Bertrand de Castelnau, également démissionnaire, à compter du 1er mars 2023.

"Après plus de dix années en tant qu'administrateur indépendant, puis président du Conseil d'administration, je referme aujourd'hui un chapitre de transformation profonde et de développement de Theradiaf, commencé lors de l'introduction en bourse en 2012, avec la satisfaction de voir une entreprise qui a développé une activité de recherche et développement sans égale, et des compétences industrielles répondant aux normes réglementaires les plus exigeantes ", a déclaré Pierre Morgon. " Theradiag est désormais au seuil de la rentabilité et totalement préparée pour sa future expansion, et tous mes vœux de succès l'accompagnent. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.