Changement de cap après les élections de mi-mandat aux États-Unis

Amundi

L'activité manufacturière américaine prend de l'élan, la Banque d'Angleterre relève son taux directeur alors que les perspectives d'inflation s'assombrissent, les salaires japonais enregistrent leur plus forte hausse depuis 1997, ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine…

Les élections de mi-mandat aux États-Unis ont abouti à une victoire écrasante des démocrates au Congrès. Cette victoire a provoqué un fort changement de cap des investisseurs. Ce mouvement a été rapide et marqué : les investisseurs se sont détournés des entreprises à forte croissance, très présentes dans le secteur technologique, au profit de segments du marché longtemps peu prisés. Les valeurs liées aux semi-conducteurs et à l'intelligence artificielle (IA) ont été les plus pénalisées, car les investisseurs redoutent un renforcement de la réglementation dans ce secteur et souhaitent plus de visibilité sur les projets de dépenses massives des grandes entreprises technologiques.

Le marché japonais, fortement exposé à la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale, s'est lui aussi replié. En revanche, les actions européennes se sont montrées résilientes et le marché indien a enregistré de solides gains, signe que les investisseurs recherchent davantage d'alternatives aux valeurs américaines. Les actions mondiales défensives — notamment les services aux collectivités, la santé et les biens de consommation de base — ont légèrement surperformé le reste du marché. La place prépondérante des valeurs technologiques américaines semble désormais remise en question.

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