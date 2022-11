Changement à la tête d'Adidas

(AOF) - L'équipementier sportif Adidas a nommé à sa tête le Norvégien Bjørn Gulden, PDG de Puma, le rival de toujours, chargé de redorer les performances de la marque aux trois bandes. Il prendra ses fonctions en janvier. Après avoir relancé Adidas il y a six ans, Kasper Rorsted était de plus en plus contesté en interne, notamment à cause du recul de la marque sur le marché chinois mais aussi pour le manque d'innovation de ses gammes. Il quitte son poste dès le 11 novembre pour être remplacé provisoirement par son directeur financier, Harm Ohlmeyer, en attendant l'arrivée de Björn Gulden.

Puma a de son côté nommé son directeur des ventes, Arne Freundt, pour piloter l'équipe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le marché de l'hygiène beauté français ne cesse de reculer

Ces dernières années, les Français ont simplifié leurs routines beauté, ce qui s'est traduit par une baisse de leurs dépenses. Selon Kantar, le poids de l'hygiène-beauté dans les dépenses de produits de grande consommation n'a cessé de diminuer ces cinq dernières années, passant sous la barre des 10%. Ainsi en 2021, les dépenses d'hygiène-beauté ont pesé pour 8,5%. Pour le panéliste NielsenIQ, le développement du télétravail pénalise le secteur car les télétravailleurs diminuent deux fois plus rapidement leurs achats d'hygiène-beauté que la moyenne des français. Cette tendance risque de perdurer en 2022. A cela s'ajoute un autre facteur négatif : avec l'inflation et la perte de pouvoir d'achat, les Français vont certainement réaliser des arbitrages dans leurs dépenses, qui pourraient se faire aux dépens de l'hygiène-beauté.