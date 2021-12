Chanel recrute la DRH d'Unilever comme directrice générale

(AOF) - Leena Nair, Chief Human Resources Officer (CHRO) d'Unilver a décidé de quitter l'entreprise en janvier 2022 afin de poursuivre une nouvelle opportunité de carrière en tant que Global Chief Executive Officer, soit directrice générale, de Chanel. Alain Wertheimer, principal actionnaire de Chanel avec son frère Gérard, a été nommé président exécutif de la marque de luxe, abandonnant ainsi sa fonction de directeur général. AOF - EN SAVOIR PLUS

