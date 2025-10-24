 Aller au contenu principal
Chandra Asri rachète les stations-service d'Exxon à Singapour
24/10/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative))

Chandra Asri Pacific

TPIA.JK a déclaré vendredi qu'elle allait acquérir le réseau de stations-service de la marque Esso d'Exxon Mobil XOM.N à Singapour.

"La société a conclu un accord de vente et d'achat pour acquérir le réseau de stations-service de la marque Esso d'ExxonMobil à Singapour par l'intermédiaire d'une structure ad hoc sous sa filiale à 100 %", a déclaré la société dans un communiqué.

Valeurs associées

CHANDRA ASRI P
0,5267 USD OTCBB 0,00%
EXXON MOBIL
115,950 USD NYSE +1,06%
Gaz naturel
3,34 USD NYMEX +1,61%
Pétrole Brent
65,73 USD Ice Europ -0,35%
Pétrole WTI
61,54 USD Ice Europ -0,40%
