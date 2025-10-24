Chandra Asri rachète les stations-service d'Exxon à Singapour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chandra Asri Pacific

TPIA.JK a déclaré vendredi qu'elle allait acquérir le réseau de stations-service de la marque Esso d'Exxon Mobil XOM.N à Singapour.

"La société a conclu un accord de vente et d'achat pour acquérir le réseau de stations-service de la marque Esso d'ExxonMobil à Singapour par l'intermédiaire d'une structure ad hoc sous sa filiale à 100 %", a déclaré la société dans un communiqué.