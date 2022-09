Champagne: Vranken-Pommery réduit encore ses pertes au premier semestre

La maison de champagne Vranken-Pommery a continué de réduire ses pertes au premier semestre 2022 par rapport à la même période l'an passé, grâce à la reprise post-Covid et à une bonne dynamique des exportations malgré le contexte géopolitique.

L'entreprise a enregistré une perte de 1,7 million d'euros, contre 2,4 millions au premier semestre 2021, pour un chiffre d'affaires de 112,2 millions d'euros en nette progression (+20,2%), selon un communiqué publié jeudi.

Vranken-Pommery ajoute que "la progression de son résultat" a pâti des frais engagés notamment pour des campagnes publicitaires pour le lancement de la cuvée multi-millésimes du Château La Gordonne pour 500.000 euros.

Mais la maison se félicite du chiffre d'affaires semestriel qui confirme "l'attrait des consommateurs pour les champagnes, les vins premiums et haut de gamme", tant en France qu'à l'international (64% des ventes), et ce malgré un contexte économique et géopolitique "sous tension".

Le champagne fait partie des produits dont l'Union européenne a interdit à la mi-mars l'exportation vers la Russie, dans le cadre des sanctions prises depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Mais le groupe y était très peu présent.

Vranken-Pommery a profité de la reprise de la consommation hors domicile en France, qui avait plongé avec la pandémie, et a observé un bond des exportations de 49,1%.

Pour 2022, le groupe maintient sa prévision de croissance du chiffre d'affaires de 5%. En 2021, ses ventes avaient atteint 301,2 millions d'euros.

Quelques jours à peine après le début des vendanges, il a indiqué que "quantité et qualité" étaient au rendez-vous pour atteindre les objectifs de rendement en Champagne, après deux années plus moroses.

Le rendement devrait être au maximum en Provence, mais la Camargue reste encore un peu en retrait.

Lundi, le groupe concurrent Lanson-BCC avait annoncé un doublement de son bénéfice net au premier semestre, à 10,09 millions d'euros, grâce aux exportations et à la hausse des prix, confirmant ainsi la reprise du secteur après la crise liée à la pandémie de Covid-19.

mdz/ico/er