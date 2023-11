Chaines de valeurs mondiales: l'OMC optimiste malgré les risques de fragmentation

(AOF) - Les chaînes de valeur mondiales (CVM) ont continué de se développer en 2022, avec une part plus importante d’intrants étrangers dans les exportations et une hausse des taux de participation des économies du monde entier. C’est ce qu’affirme l’OMC (Organisation mondiale du commerce) dans son rapport annuel sur le sujet, jugeant que ces tendances sont "de bon augure pour l’extension des bénéfices du commerce à un plus grand nombre d’entreprises, de travailleurs et d’économies en développement".

L'organisation relève cependant également des risques croissants liés à la dépendance à l'égard d'un petit nombre de pays pour certains produits, et à la vulnérabilité des CVM aux tensions commerciales croissantes et aux crises mondiales.

L'OMC rapporte que les tensions commerciales sino-américaines et la guerre en Ukraine ont d'énormes impacts sur les chaînes d'approvisionnement énergétiques mondiales, faisant des préoccupations géopolitiques le facteur dominant des politiques commerciales dans l'énergie. Elle prévoit que la militarisation du commerce et des sanctions commerciales entraînera une segmentation régionale des chaînes d'approvisionnement énergétiques, avec une chaîne d'approvisionnement UE-États-Unis et une autre en Eurasie.

Les CVM des semi-conducteurs sont très complexes et bien intégrées à travers le monde, impliquant de nombreux pays, de sorte qu'aucun ne peut à lui seul les contrôler ou les monopoliser. Si les États-Unis restent l'acteur dominant de la plupart des segments clés de ces chaînes, les politiques industrielles poursuivies par de nombreux gouvernements pour tenter de "relocaliser" et/ou de "consolider" la fabrication nationale de semi-conducteurs ont peu de chances d'être efficaces.