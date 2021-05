Chahine Capital : Mark Bobbink est nommé Senior Sales Manager au Benelux

Agé de 47 ans, Mark Bobbink est diplômé d'une école de commerce de l'IVA Driebergen (1999) et de l'Economisch College Nijmegen (1996).

(AOF) - Après s'être étendue au marché allemand en décembre dernier, Chahine Capital se renforce au Benelux avec la nomination de Mark Bobbink au poste nouvellement créé de Senior Sales Manager. Mark Bobbink était depuis 8 ans Sales Director chez Nordea Asset Management. Il a démarré sa carrière au contrôle crédit de NEC Computers International BV, puis a rejoint, en 1999, Bank Sarasin & Cie AG où il a été successivement Responsable commercial banque privée pour le Luxembourg et Vice-Président en charge de la distribution desfonds retails pour les Pays-Bas jusqu'en 2008.

