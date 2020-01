Chahine Capital : label LuxFLAG pour 4 fonds et signature des UNPR

(AOF) - Chahine Capital annonce que la Luxembourg Finance Labelling Agency (LuxFLAG) a accordé le label ESG à ses fonds : Digital Funds Stars Europe, Digital Funds Stars Europe Ex-UK, Digital Funds Stars Europe Smaller Companies et Digital Funds Stars US Equities. " Cette labellisation traduit notre volonté de nous inscrire dans le courant puissant et vertueux d'une finance responsable ", a déclaré Julien Bernier, Directeur des investissements et Gérant de portefeuille.

Le gestionnaire d'actifs a par ailleurs rejoint ces dernières semaines le réseau des investisseurs signataires des Principes Pour L'Investissement Responsables des Nations Unies (UNPRI).