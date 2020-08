Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : vers une cession des activités Multi-Physics Cercle Finance • 06/08/2020 à 11:22









(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, CGG annonce ce jour la signature d'un contrat de cession avec Xcalibur Group pour la vente de la totalité de ses activités Multi-Physics, à l'exception de la base de données multi-clients Multi-Physics. Le groupe spécialisé dans les géosciences précise que cet accord est soumis à l'approbation des autorités de réglementation compétentes, et que la conclusion de cette transaction est prévue au quatrième trimestre 2020.

Valeurs associées CGG Euronext Paris -2.50%