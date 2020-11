Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : vers un re-test des 94,36E ? Cercle Finance • 23/11/2020 à 10:09









(CercleFinance.com) - CGG se redresse vivement au-delà des 91,8E après une reprise d'appui sur les 83,1E: le premier objectif est le re-test du récent zénith des 94,36E, le principal rendez-vous graphique moyen terme consistera à défier la résistance des 0,98,04E du 21 juillet.

Valeurs associées CGG Euronext Paris +11.29%