information fournie par Cercle Finance • 11/08/2023 à 14:02









(CercleFinance.com) - En remontée quasi-ininterrompue depuis les 0,62E du 28 juillet, CGG entame un comblement du 'gap' ouvert le même jour sous les 0,74E. Au-delà, son prochain objectif pourrait être le palier de résistance des 0,757E du 3 avril, puis testé les 13 et 27 juillet.





Valeurs associées CGG Euronext Paris +3.30%