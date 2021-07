Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : vente de l'activité GeoSoftware information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 10:46









(CercleFinance.com) - CGG et Topicus.com annoncent la signature d'un accord portant sur la vente de l'activité GeoSoftware à Topicus et Vela Software, transaction qui deviendra effective dès que les conditions prévues mutuellement dans l'accord seront remplies. 'GeoSoftware possède aujourd'hui une position de leader dans un marché de niche. Ensemble, Topicus et Vela permettront à GeoSoftware d'agrandir son offre et de remporter de nombreux nouveaux succès', commente Sophie Zurquiyah, la directrice générale de CGG.

Valeurs associées CGG Euronext Paris -4.19%