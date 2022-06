Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG: vente d'un système Sercel en Corée du Sud information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 08:35









(CercleFinance.com) - Le groupe de géosciences CGG annonce la vente, par sa filiale Sercel, d'un système complet d'acquisition sismique marine à HJ Shipbuilding & Construction, un groupe sud-coréen de construction navale.



Le contrat prévoit la fourniture d'un système d'enregistrement Seal 428, comprenant des streamers Sentinel, un système de positionnement des streamers Nautilus et des sources impulsives haute performance G-Source II.



'Le système sera livré au cours du premier semestre 2023 pour équiper le R/V TAMHAE3, un navire de recherche sismique 3D/4D conçu pour le Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM)', précise CGG.





Valeurs associées CGG Euronext Paris -1.84%