CGG: un CA en hausse de 37 % au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 10:56

(CercleFinance.com) - CGG enregistre ' un très bon début ' d'année ', annonce Sophie Zurquiyah, directrice générale. La société annonce pour ce premier trimestre, un chiffre d'affaires de 210 M$ en hausse de 37% et un Ebitda de 66 M$ en hausse de 71%, sur un an.



Le résultat opérationnel des activités est de 13 M$. Le résultat net du groupe est de 16 M$.



La société annonce un cash-flow net de 1 M$ au premier trimestre 2023 qui inclut 4 m$ de variation négative du besoin en fonds de roulement. Elle affiche 301 M$ de cash liquidités à la fin mars 2023 et 95 M$ de facilités de crédit revolving non tirées. La dette nette, avant IFRS 16, est de 905 M$ à fin mars 2023.



Concernant les perspectives, ' nos clients intensifient leurs efforts tout en recherchant davantage d'efficacité et une réduction de leur empreinte carbone. Fort de sa position et grâce à la dynamique des marchés du numérique et de la décarbonation, CGG est bien positionné pour répondre aux besoins de ses clients, et confiant dans l'atteinte des objectifs 2023 ', précise Sophie Zurquiyah.