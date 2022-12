Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : tutoie les 0,63E, peut viser les 0,657E information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 10:33









(CercleFinance.com) - CGG tutoie les 0,63E et s'efforce maintenant de rallier les 0,6568E, le plancher du 29/11 puis les 0,675E, c'est à dire l'ex-support du 21 au 25/11.





Valeurs associées CGG Euronext Paris +1.92%