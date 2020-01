Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : sortie de l'acquisition sismique marine finalisée Cercle Finance • 09/01/2020 à 07:32









(CercleFinance.com) - Le groupe de géosciences CGG annonce la sortie définitive de son activité d'acquisition de données sismiques marine avec la finalisation du partenariat stratégique dans cette l'activité avec Shearwater GeoServices Holding. Il porte sur l'achat par Shearwater de cinq navires de haut de gamme, copossédés par CGG Marine Resources Norge et Eidesvik Offshore, l'achat des équipements streamers de CGG et l'accès sécurisé de CGG à une capacité de navires pour ses futurs projets multi-clients. La création d'une joint-venture sous la marque Sercel, pour la fabrication, la commercialisation et le support technique dans les équipements streamers pour l'acquisition sismique marine, devrait être finalisée au premier semestre 2020.

