CGG : sortie de l'acquisition de données fond de mer

(CercleFinance.com) - CGG annonce avoir finalisé la sortie définitive de son activité d'acquisition de données sismiques fond de mer et mis fin à son accord d'actionnariat dans la coentreprise Seabed Geosolutions (SBGS) et ce à compter du 31 décembre 2019. En accord avec sa stratégie de sortie des activités d'acquisition de données sismiques, le groupe français de géosciences a ainsi signé un accord pour transférer sa participation de 40% dans SBGS vers son pair néerlandais Fugro d'ici à la fin du premier trimestre 2020. L'accord prévoit aussi, pour finaliser les différents sujets de financement de SBGS et de non concurrence, un paiement de 35 millions de dollars à Fugro avant le 31 décembre 2019. Ce paiement inclus, CGG prévoit un net cash-flow 2019 positif, supérieur à ses attentes.

