CGG signe un accord de licence avec TotalEnergies

(CercleFinance.com) - CGG a signé un accord de licence multi-clients GeoVerse TM avec TotalEnergies pour le Stockage de Gaz Carbonique.



Les études GeoVerse sur le stockage du carbone sont élaborées en intégrant l'expertise et les avancées technologiques clés de CGG en data science, calcul de haute performance et machine learning (ML).



Dechun Lin, EVP, Earth Data, CGG, a déclaré : ' Nous sommes ravis de recevoir une approbation aussi précoce et significative pour nos nouvelles études qui s'appuient sur notre capacité d'intégration de données, nos technologies et notre expertise en géosciences pour relever les défis de la transition énergétique. Avec cette expansion passionnante de notre gamme de produits, nous démontrons chaque jour à nos clients notre engagement à fournir des outils précieux d'aide à la décision en matière de transition énergétique. '



