CGG: Sercel signe plusieurs contrats avec BGP

(CercleFinance.com) - CGG annonce l'attribution à Sercel de plusieurs contrats d'équipements majeurs par BGP, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services géophysiques.



Ces contrats comprennent notamment la livraison de 54 camions vibrateurs Nomad 65 Neo et de 29 000 nodes de fond de mer GPR300 pour un déploiement cette année sur plusieurs grandes études sismiques terrestres et OBN au Moyen-Orient.



Emmanuelle Dubu, PDG de Sercel, a déclaré : ' Doté de la technologie de capteurs numériques à très large bande de fréquences QuietSeis®, qui a fait ses preuves sur le terrain, le GPR enregistre des données de la plus haute qualité pour une imagerie ultra précise du sous-sol dans tous les environnements de fond de mer, y compris dans les eaux peu profondes, comme pour cette attribution au Moyen-Orient. '





