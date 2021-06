Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : Sercel lance une nouvelle solution d'imagerie sismique Cercle Finance • 02/06/2021 à 09:32









(CercleFinance.com) - CGG a annoncé mercredi le lancement par sa filiale Sercel d'une solution nodale dédiée au marché de l'acquisition sismique en eaux peu profondes. Le spécialiste des géosciences pour l'industrie pétrolière explique que cette solution d'acquisition sismique, dénommée 'GPR300', vise à répondre aux besoins croissants de données sismiques de très haute résolution pour l'optimisation des réservoirs d'hydrocarbures. Le groupe évoque une solution d'imagerie sismique positionnée sur le 'haut de gamme' appelée à compléter son portefeuille pour l'acquisition de données basse fréquence.

Valeurs associées CGG Euronext Paris +0.06%