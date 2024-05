CGG, Sanofi, Viel et Cie... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Carrefour

Carrefour (+2,30% à 16,43 euros) a terminé jeudi en tête du CAC 40. Le distributeur a indiqué plus tôt dans la semaine que sa filiale brésilienne a renoué avec les bénéfices au premier trimestre. Profitant de l'augmentation des prix des produits alimentaires depuis le début de l'année, Carrefour Brésil a dégagé un bénéfice net ajusté de 52 millions de reals contre une perte nette ajustée de 375 millions de reals. Sa marge brute d'exploitation (Ebitda) ajustée s'améliorer de 1,4 point de pourcentage sur un an au premier trimestre, à 5,7%.

CGG

CGG (+3,85% à 0,46 euro) a fini jeudi en tête de l'indice SBF 120. Le groupe a annoncé le lancement de sa solution AI Cloud, conçue pour répondre aux besoins des entreprises les plus consommatrices de données, telles celles présentes sur les marchés des sciences de la vie, des médias numériques, de l'industrie automobile et aéronautique et des géosciences, qui cherchent à optimiser et à accélérer leurs flux de production exigeants et consommateurs en ressources utilisant l'Intelligence Artificielle (AI).

Michelin

Michelin (+0,27% à 37,33 euros) a terminé dans le vert lors de la séance de jeudi. Un peu plus tôt dans la semaine, le groupe,dont la dette senior à long terme est notée A- par Standard & Poor's et A- par Fitch Ratings, a procédé à une émission obligataire libellée en euro pour un montant total de 1 milliard d'euros en deux tranches de 7 et 12 ans. Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l'annonce de l'émission ont permis à la société de placer ces obligations à un coupon de 3,125% à 7 ans et 3,375% à 12 ans.

Sanofi

Sanofi et Novavax concluent un accord de licence co-exclusif pour la co-commercialisation d'un vaccin COVID-19 et le développement de vaccins combinés grippe - COVID-19.L'accord, qui combinera la puissance commerciale des deux entreprises, permettra aux patients de bénéficier à partir de 2025 d'un meilleur accès à un vaccin adjuvanté à base de protéines, non-ARNm, contre la COVID-19.

Viel et Cie

Viel et Cie a enregistré au titre du premier trimestre un chiffre d'affaires consolidé en croissance de 5,2% à cours de change constant et de 3% à cours de change variable pour s'établir à 299 millions d'euros.Sur le mois d'avril 2024 les activités de Compagnie Financière Tradition enregistre une forte croissance à cours de change constants par rapport au moins d'avril 2023. "La situation financière du Groupe n'a pas connu de changement significatif depuis la publication de son rapport financier annuel 2023", précise un communiqué.