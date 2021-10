CGG s'attend à un chiffre d'affaires de 270 millions de dollars au troisième trimestre

(AOF) - Le chiffre d’affaires des activités de CGG au troisième 2021 devrait s’établir autour de 270 millions de dollars, en hausse de 35% sur un an et de 72% en séquentiel, a annoncé le groupe parapétrolier. Il devrait ainsi atteindre les 77 millions de dollars dans le segment Géosciences (stable sur un an et en hausse de 5% en séquentiel), 92 millions dans le segment Multi-Clients (+26% sur un an et +149% en séquentiel) et 101 millions dans le segment Equipements (+102% sur un an et +110% en séquentiel).

"Nous avons réalisé une solide performance au troisième trimestre, confirmant les tendances anticipées de reprise progressive des géosciences, d'une demande soutenue pour nos données multi-clients situées dans les bassins les plus actifs et d'une reprise des livraisons d'équipement au second semestre, a déclaré Sophie Zurquiyah, Directeur Générale de CGG. Le chiffre d'affaires de préfinancement de nos projets multi-clients est d'environ 59 millions de dollars ce trimestre et les après-ventes sont en progression autour de 33 millions de dollars".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.