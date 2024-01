Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CGG: retraitement de données 3D à Trinité-et-Tobago information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - CGG annonce la signature d'un accord avec le gouvernement de Trinité-et-Tobago portant sur le retraitement des données sismiques 3D provenant des blocs offshore 25a, 25b, 26 et 27, situés dans les eaux profondes de ce pays des Caraïbes.



Le projet fait l'objet d'engagements fermes de la part de l'industrie et les premières images sismiques seront disponibles fin février 2024. L'accord porte également sur la livraison de données géologiques et de puits, par GeoWells, la plateforme de pointe du groupe.



CGG s'est engagé à retraiter plus de 5500 km2 de données sismiques 3D dans le bassin complexe d'Eastern Columbus et à fournir des images sismiques plus modernes nécessaires à une meilleure compréhension des systèmes géologiques de cette zone sous-explorée.





