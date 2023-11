Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG: retour à un résultat net positif au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Le groupe de géosciences CGG publie au titre du troisième trimestre 2023 un résultat net de huit millions de dollars, contre une perte de deux millions un an auparavant, et un résultat opérationnel des activités en hausse de 31% à 33 millions, soit une marge de 11%.



L'EBITDAs des activités s'est accru de 41% à 109 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires des activités en hausse de 42% à 307 millions, portée aussi bien par les activités data, digital & energy transition (DDE) que sensing & monitoring (SMO).



'Alors que nos clients intensifient leurs efforts pour accroître leurs réserves, la demande pour nos technologies de pointe, nos données et nos services, a généré des performances solides de la part de nos coeurs de métiers', commente sa DG Sophie Zurquiyah.





