CGG: résultat net de -180 M$ sur l'exercice 2021

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 1 062 M$ sur l'année 2021 en croissance de 20% par rapport à 2020 (886 M$).



L'EBITDAs des activités s'inscrit à 344 M$, soit une marge de 37% et l'EBITDAs Ajusté des activités est de 337 M$.



Le résultat opérationnel des activités est de -49 M$ et le résultat opérationnel Ajusté des activités ressort à 78 M$.



CGG affiche un résultat net du groupe de -180 M$ en 2021, contre -437 M$ en 2020.



' En 2022, le chiffre d'affaires des activités de CGG devrait augmenter d'environ 10 %, soutenu par une croissance du segment GGR d'environ 18 % et une stabilité du segment Equipement sur l'année ' indique la direction.





