CGG : reste dans le rouge, chute de 28% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de l'exploration du sous-sol, CGG, publie un chiffre d'affaires de 172 ME au titre du 2e trimestre, en recul de 28% par rapport à la même période un an plus tôt.

Le groupe enregistre un résultat opérationnel de -1 ME au 2e trimestre 2021, contre -32 ME au 2e trimestre 2020.

Dans ce contexte, le résultat net du groupe s'établit à -51ME, un chiffre qui reste malgré tout en nette amélioration par rapport au 2e trimestre 2020 (-147 ME).

Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires de CGG atteint les 380 ME (-23% par rapport au 1er semestre 2020) et CGG enregistre une perte de 132 ME (contre une perte de 245 ME douze mois plus tôt) .

' Au cours du premier semestre, notre environnement de marché s'est nettement amélioré, mais cela ne s'est pas encore traduit dans les dépenses en Géoscience de nos clients', constate Sophie Zurquiyah, directrice générale de CGG.

'Après un premier semestre en demi-teinte, l'activité devrait se renforcer dans la seconde moitié de 2021 et au-delà. Avec ses technologies de haut de gamme (-...) CGG est bien placé pour apporter à ses clients les solutions adaptées pour accroître leur efficacité, tout en répondant à leurs objectifs ESG', assure la directrice.